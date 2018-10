Voici une Rumeur concernant le jeu Red Dead Redemption 2 :Un détaillant en Europe vient de relancer la rumeur en indiquant une sortie du jeu Red Dead Redemption 2 sur PC en 2019. Étant donné qu'il s'agit de l'un des plus grands détaillants en électronique grand public, et pas seulement d'un magasin quelconque, l'idée que les joueurs PC vont pouvoir jouer au jeu Red Dead Redemption 2 l'année prochaine semble plus probable que jamais.Pour rappel, le jeu sortira le 26 octobre prochain, sur Ps4 et Xbox One…Source : https://comicbook.com/gaming/2018/10/20/red-dead-redemption-2-pc-leak/