En début de semaine Psyonix, à qui nous devons Rocket League, a mis à jour sa feuille de route concernant les mises à jour à venir. Le studio a prévu un patch important pour le début du mois de décembre, qui permettra aux possesseurs de Xbox One X de profiter de Rocket League en 4K et 60 images par seconde mais aussi du support du HDR. Pour le moment, les développeurs restent assez vagues concernant cette optimisation et nous partagerons plus d’informations à une date ultérieure. Le Rocket Pass sera aussi réactualisé à cette période avec de nouveaux contenus et sonnera la mise en place du « Frost Fest ».



Une optimisation qui sera (peut-être) accueillie tranquillement sous le sapin.