Voici une Information concernant le jeu Soulcalibur VI :Le comparatif peut être visionné ici :Il y a des différences intéressantes à signaler entre les versions Ps4 Pro et Xbox One X. Outre les différences de résolution habituelles, la Xbox One X a un meilleur anti-aliasing et légèrement une meilleure occlusion ambiante. Il y a également un meilleure affichage des distances sur la version Xbox One X. Sur PS4 Pro, il y a des textures basse résolution occasionnellement. A noter que les textures de qualité médiocre au niveau des environnements affectent largement les deux plates-formes. Au niveau du frame-rate, les deux versions tournent parfaitement, les baisses ne se produisant que lors de la finalisation des personnages et des écrans de sélection de arènes. Pour conclure, le jeu Soulcalibur 6 tourne mieux sur Xbox One X, même si ce n’est vraiment pas une grosse surprise...Source : https://gamingbolt.com/soulcalibur-6-ps4-pro-vs-xbox-one-x-graphics-comparison-a-mixed-bag