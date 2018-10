Hello! Si vous êtes dans mon cas, c'est à dire que malgré une carte SD de 128Go, vous êtes dans l'obligation de supprimer des jeux de votre console, sachez qu'actuellement, Amazon Allemagne propose la carte Sandisk de 400go à 104€ seulement (au lieu de 225€). Je pense que je vais me laisser tenter car j'ai énormément de jeux d'éditeurs alors forcément... Je passe mon temps à les supprimer ^^ ! Avec cette solution, je serais tranquille quelques années !Bref, ça se passe chez Amazon Allemagne (en France je crois qu'elle est à 129€) à l'adresse suivante :Bon, ca reste très élevé comme prix, mais je vais pouvoir réinstaller DOOM et LA Noire du coup