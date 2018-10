Katsuhiro Harada est fier d'annoncé sur twitter que Tekken 7 aurait dépassé les 3 millions d'exemplaires en moins d'un an. Ce qui est plutôt pas mal pour un jeu de combat de nos jours.Il explique qu'il aurait voulu nous l'annoncer plus tôt, et qu'il avait préparé ce joli artwork pour l'occasion! Le mauvais timming fait qu'il ne le dévoile qu'aujourd'hui et nous demande de ne pas s'étonner de l'absence d'Anna et de Lei.Espérons que Soulcalibur 6 puisse connaître le même succès.