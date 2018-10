Voici des Informations concernant le jeu Super Smash Bros. Ultimate :On commence avec le Pokémon Marshadow, qui peut se cacher dans les ombres. Lorsqu'il atteint sa cible, il surgira de l'ombre pour assénner un coup de poing puissant. Quand il fait face à plusieurs adversaires, il peut changer également de cible entre les coups.Ce stage est basé sur Green Greens de Kirby's Dream Land. Whispy Woods (l'arbre au centre) souffle du vent sur les côtés. Les pommes qu'il fait tomber sont comestibles et redonnent de la vie. On peut aussi bien les ramasser pour les lancer sur ses adversaires.Cette Musique, intitulée "Flash Man Stage", est signée Keiichi Okabe avec une partie à la guitare.Shulk est le seul combattant capable de changer son statut en cours de bataille. Son épée, la Monado, lui permet d'alterner entre cinq modes : saut, rapidité, bouclier, ravage et Smash, qui modifient ses capacités pendant un court instant. Shulk peut revetir un maillot de bain avec sa huitième variation de couleur.Le Combattant Cloud est le héros du jeu Final Fantasy VII. Il est possible également choisir sa tenue Advent Children. Charger sa jauge de limite augmente les capacités de ses coups spéciaux.Enfin, les attaques de la déesse ailée Palutena et armée d'un bâton couvrent un large périmètre. Avec son attaque Smash haut, son attaque spéciale standard et son attaque spéciale côté, elle peut attaquer à distance dans toutes les directions, sauf juste en dessous d'elle. Pour rappel, le jeu sortira le 07 décembre prochain...Source : https://twitter.com/SmashBrosJP/status/1053091611595497472