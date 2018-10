Il y a sûrement des fans de séries de super-héros ici qui vont être déçus : Netflix a annoncé l'arrêt deet par la suite aussi de! Je n'ai pas lu le pourquoi pour la première mais je suppose que c'est en raison de la qualité de celle-ci. Quand à la deuxième parait-il que desDe plus, Netflix a annoncé ques'arrête l'année prochaine lors de la saison 7D'autres séries de d'autres chaines suivront l'année prochaine, personnellement même si j'aime beaucoup Supernatural, il faut penser à stopper un moment... Et encore plus The Walking Dead qui est devenu nul à chierSes séries qui vont nous quitter :Et bien d'autres...