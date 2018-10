Voici des Informations concernant le jeu Red Dead Redemption 2 :Le jeu Red Dead Redemption 2 aura un pack de texture 4K optionnel sur Xbox One X. Ce qi signifie que le joueur pourra choisir de le télécharger ou pas. Enfin, on notera que d'après Xbox UK, le jeu tournera sur cette console en 4K Ultra HD :Pour rappel, le jeu sortira le 26 octobre prochain, sur Ps4 et Xbox One…Source : https://twitter.com/RDonlineNews/status/1053441271170285569

posted the 10/20/2018 at 07:07 AM by link49