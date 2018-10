"Je sais de source sûre qu'un certain Shawn Layden [président de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios] va revenir dans l'émission dans une semaine ou deux ", a dit M. Shuman. "Il est très excité de donner à tout le monde une grande mise à jour sur Medievil. Il l'a fait, et il reste fidèle à sa parole. Il sera donc à l'antenne dans une semaine environ et nous fera le point là-dessus."

posted the 10/20/2018 at 06:29 AM by jenicris