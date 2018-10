J'ai enfin réservé mes billets du côté de chez Air France (pas de grève svp). 635€ l'aller retour, c'est assez cher oui mais c'est un vol direct sans escale + choix des sièges inclus dans le prix (l'un à 20€ pour l'aller, l'autre à 30€ pour le retour, siège duo) . Du côté de chez Air India, c'était 550€.En cas d'annulation, je perds plus d'argent avec Air India (95€ de plus comparé à ce que je peux perdre avec Air France).Si vous avez des suggestions concernant des endroits à visiter surtout à Delhi et ses alentours et éventuellement Guwahati & Itanagar si vous connaissez ???J'ai pensé à faire un petit détour au Népal une dizaine de jours, je sais pas si c'est réalisable ... à voir, également voir d'assez loin le Mont Everest ...D'ailleurs, voici ce que j'ai reçu cette semaine pour améliorer et donc avoir une qualité de son au top pour ma GoPro (acheté 50€ au lieu de 100€ chez Sennheiser). ça va bien me servir pour l'Inde ^^Concernant Delhi, j'y resterai 7 nuits. 125€ au total pour deux personnes en ayant négocier, donc 18€ la nuit, petit déjeuner inclus (à Paharganj), réfrigérateur, AC, chauffage, ascenseur, wifi, insonorisation, rooftop, l’hôtel est idéalement placé, on a accès à tout très rapidement. Tout y est. Voici quelques photos