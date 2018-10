Voici une Information concernant le jeu The Snack World : TreJarers :L’organisme de classification de jeux vidéo de la Corée du Sud a listé le jeu The Snack World Trejarers Gold. Cela indique que le jeu Snack World Trejarers Gold devrait prochainement être lancé sur Nintendo Switch en Corée du Sud. Plus tôt cette année, le jeu Yo-Kai Watch Blasters était aussi apparu sur cet organisme et a été confirmé quelques mois plus tard en Occident. Il devrait en être également de même avec ce jeu...Source : https://nintendosoup.com/the-snack-world-trejarers-gold-rated-in-south-korea/