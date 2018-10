Voici une Information concernant le jeu Soulcalibur VI :C’est au tour de JeuxVidéo.com de donner son avis sur le jeu de combat de Namco Bandai et de lui attribué la bonne note de 16/20. Le jeu est disponible depuis aujourd’hui même…Source : http://www.jeuxvideo.com/test/940563/soulcalibur-vi-le-retour-en-fanfare.htm

posted the 10/19/2018 at 06:42 PM by link49