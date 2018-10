Salut tout le monde pouvez vous me dire si vous réussissez à lier votre compte Switch avec votre compte Ubisoft au menu du jeux car moi impossible de me connecter. Cela cherche longtemps pour avoir un message en rouge ensuite "connexion impossible au réseau Ubisoft

Like

Who likes this ?

posted the 10/19/2018 at 04:22 PM by dedoc