Voici une Information concernant le jeu Final Fantasy VII Remake :Selon le célèbre compositeur Nobou Uematsu, le jeu Final Fantasy VII Remake a raté sa date de sortie initiale. Dans une récente interview avec Edamame Arcade, un cas intéressant a eu lieu où quelque chose a été censuré. Ce n'était pas le type de bip standard non plus, c'était une bande complète sur une bande noire sur les lèvres. L'interview avait lieu avec Hironobu Sakaguchi, Yoshinori Kitase et Nobuo Uematsu, et ils ont discuté de leur expérience de travail dans la série. Nobou Uematsu était en tournée pour jouer la musique du jeu Final Fantasy VII avant d’annoncer le mois dernier qu’il prenait un congé indéfini en raison de la détérioration de son état de santé. Le concert présentait quelques pistes nouvelles et réarrangées du jeu, ce qui laissait penser que Nobou Uematsu avait terminé sinon sa majeure partie de son travail pour le jeu Final Fantasy VII Remake. Durant l'interview, on a demandé à Nobou Uematsu pourquoi il faisait cette tournée de concerts pour le jeu Final Fantasy VII, à laquelle Nobou Uematsua répondu par «Cette année…» suivi d'un passage censuré. Hironobu Sakaguchi et Yoshinori Kitase ont alors fait le signe X, indiquant qu'Nobou Uematsu n'était pas censé le dire. Nobou Uematsu aurait déclaré que le jeu Final Fantasy VII Remake pourrait sortir cette année, c’est-en 2018, mais n'ayant plus de nouvelles du jeu, il sortira au mieux en 2019. Quelques instants plus tard au cours de l’entretien, Yoshinori Kitase a mentionné qu’il ferait le buzz sur Internet si les propos censurés étaient dévoilés...Source : https://gearnuke.com/uematsu-says-final-fantasy-vii-remake-missed-its-original-release-date/