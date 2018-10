#Battlefield V est officiellement GOLD ! Aujourd'hui correspond à notre ancienne date de lancement. En guise de remerciement envers la communauté, voici un message d'@ogabrielson et un cadeau pour tous nos joueurs de Battlefield V — un emblème et casque Oscar Mike.

Dice est fier d'annoncer que son jeu Battlefield V est dersomais GOLD. A la base, le jeu devait être disponible aujourd'hui, mais les créateurs ont choisit de reporter le jeu pour le peaufiner. Le jeu sera disponible le 20 Novembre sur One, PS4 et PC.Ça, va être chaud pour lui entre Red Dead Redemption II et le carton (encore !!! ) de CoD (même si pas la même cible de joueurs)A noter, qu'une XBOX One X collector sera aussi disponible.