Voici une Rumeur concernant la Saga Metal Gear Solid :Kris Zimmerman, Robin Atkin Downes et David Hayter teaserait-ils quelque chose de nouveau et d'excitant qui raviverait l'enthousiasmant de nombreux fans de la Saga Metal Gear Solid? Dans un de ses tweets, Robin Atkin Downes dit de manière mystérieuse : «Les missions prennent du temps à planifier», suivi de «#StayTuned». Dans un autre tweet, il fait référence à un article sur Escapist écrit par David Hayter à propos de son travail en tant que Solid Snake, Downes demandant «Alors, que nous passe-t-il maintenant? David Hayter a répondu à ce tweet en disant «message reçu». Parallèlement à cela, il a joint un gif de la célèbre chanson de Michael Corleone «Chaque fois que je pense que je suis sorti, ils me ramènent à l’intérieur» de The Godfather Part III. Ce qui semble faire allusion à quelque choseDe plus, tout en parlant avec Escapist au cours d'un livestream (environ à 57:20), Hayter a évoqué toutes les allusions faites par David Hayter et lui-même sur Twitter, et comment Twitter a "explosé" en conséquence, avant de poursuivre : « Nous en laisserons un mystère pour l'instant ». Un autre tweet de Robin Atkin Downes pourrait également faire allusion à des choses liées à cette annonce. Répondant à un tweet du compte officiel des Game Awards concernant les annonces que les gens espèrent voir lors de l'événement, il a déclaré: «Certains de mes compagnons de tweet peuvent peut-être répondre à cette question pour moi…».Enfin, Kris Zimmermana récemment publié un tweet qui promet «de nouvelles choses excitantes à l'horizon», demandant à chacun de rester à l'écoute. En soi, cela pourrait vouloir dire quelque chose, et n’a nécessairement rien à voir avec Metal Gear, mais Downes a récemment publié un post sur Instagram, un court clip vidéo dans lequel il est avec Zimmerman, accompagnées du «#keptyouwaitinghuh» et du «#metalgearsolid».Individuellement, aucun de ces «indices» n’a pas vraiment beaucoup de valeur, mais une fois mis ensemble, il semble bien qu’ils font allusion à quelque chose. Il convient également de noter que le vingtième anniversaire de Metal Gear Solid en Amérique du Nord aura lieu le 21 octobre. Ce n'est peut-être rien du tout, mais il pourrait y avoir prochainement une annonce du jeu Metal Gear Solid VI, ou peut-être un Remake du jeu Metal Gear Solid 1, ou peut-être enfin le chapitre 3 du jeu Metal Gear Solid V : The Phantom Pain...Source : https://gamingbolt.com/metal-gear-solid-voice-director-teases-new-exciting-stuff-hayter-and-downes-possibly-involved