Films & Séries

Une semaine nous sépare de la sorti du jeu Red Dead Redemption 2, et la sortie de l'album posthume de Johnny n'arrive pas à combler votre attente ? Je me suis donc permit de vous faire une petite sélection parmi les meilleurs western, à voir tous les soirs de la semaine jusqu'à jeudi soir prochain !(1999) de Barry Sonnenfeld. Remake moderne de la série culte "Les mystères de l'Ouest", avec Will Smith(2004) de Jan Kounen, l’adaptation qui rend justice à l'oeuvre de Jean-Michel Charlier et Jean Giraud/Moebius...(2004) de Philippe Haïm avec Eric & Ramzy......suivit du(2009) de James Huth avec Jean Dujardin !(2011) de Jon Favreau. Des cowboy, des envahisseurs, et même un James Bond en bonus !(2013) de Gore Verbinski. Avec Johnny Depp. Vous hésitez entre ce film et le Dead Man de Jim Jarmusch ? Matez Lone Ranger !Et pour finir le très fin(2014) de Seth MacFarlane, avec Christopher Lloyd en caméo qui reprend son rôle du Dr Emmett Brown (oui oui c'est un petit spoil, mais de toute façon si je vous l'aurais pas dit, vous aurez jamais maté ce film)