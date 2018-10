Le steelbook de Red Dead Redemption II se dévoile avec quelques visuels.Le steelbook est uniquement disponible dans la version Ultimate Edition qui est à 85€ en ce moment.Encore une preuve des 2 disc sur PS4 pour ceux qui ont encore des doutesLe jeu sera disponible le 26 Octobre sur PS4 et One.

posted the 10/19/2018 at 09:16 AM by leblogdeshacka