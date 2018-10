Franchement autant le concept je le trouve marrant mais qui a vite déborder sur Twitter, mais je trouve ça quand même intéressant, car ça pourrai donner un côté un peu plus mature à la licence Mario, un personnage complètement diabolique, bien plus que Bowser qui devient limite un rigolo aujourd'hui.Et vous que pensez vous de la naissance de Bowsette par les fans malgré la surdose sur Twitter, en toute objectivité?Je trouve la musique vraiment pas mal, du bon de la part de TAI REFLECTIONS / STARRYSKY et Ermite Moderne

Who likes this ?

posted the 10/19/2018 at 08:25 AM by shincloud