Hello,Pour les personnes souhaitant jeter un coup d'oeil, voici l'intégralité du DLC gratuit "Terra Wars" pour le jeu Final Fantasy XV.Il s'agit d'un let's play maison, en français et sans commentaire.Pour rappel ce DLC marque le grand retour de la collaboration d'Hironobu Sakaguchi (Le créateur de Final Fantasy) auprès de sa série fétiche mais AUSSI (et surtout j'ai envie de dire) de Nobuo Uematsu à la composition!Le jeu tourne ici sur ps4 Pro en mode Framerate.Enjoy!

posted the 10/19/2018 at 08:23 AM by obi69