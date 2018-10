Knee joueur coréen légendaire Tekken et actuellement considérer comme le numéro 1 à Tekken se fait tout simplement battre 5-0 à Tekken pendant un Tournoi en Dubai le week end dernier par un certain Arslan une joueur du Pakistan, même winner finals Knee ne prends même pas un round pendant les 2 matches qu'il perd, c'est juste INCROYABLE, et ceux qui savent qui est Knee savent de quoi je parle, bref comme quoi il y'a des talents caché dans le monde entier truc de OUF!!





Voici les 2 fois ou ils ont fait face, winners final puis Gran Final:









Foxstep