Voici une Information concernant le jeu Red Dead Redemption 2 :Rockstar dévoile le poids de chaque version :Il faudra donc prévoir au maximum 149Gb si vous prenez la version dématérialisée sur Ps4. Pour rappel, le jeu sortira le 26 octobre prochain, sur Ps4 et Xbox One…Source : https://www.resetera.com/threads/red-dead-redemption-2-ps4-99-gb-150-gb-for-digital-xbox-one-107-gb.75584/

Like

Who likes this ?

posted the 10/18/2018 at 08:27 PM by link49