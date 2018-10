Auchan

Je vous charrie c'est une vraie offreCela fait un moment que je ne poste plus d'articles (à cause de mes cours principalement) mais exceptionnellement je fais un effort car je n'ai vu personne sur le site reporter cette offre de reprise "d'ancien jeux" par, trouvé sur, pour obtenir Red Dead Redemption 2 sur Ps4 et One à seulementA noter que1) On vous délivre un bon d'achat de 32 euros à faire valoir en magasin2) L'offre permet aussi d'obtenir AC Odyssey, Call of Duty Black Ops 4 et d'autres à moindre coût.Ils semblent surfer sur l'idée de escr......micromania qui ne propose pas de reprise de jeux récents pour faire chuter le prix de nouvelles sorties depuis un moment.Voici la liste, à noter qu'elle s'applique aussi aux autres nouveaux jeux et pas seulement à COD.Et le lien vers Hypergames (branche gaming de Auchan) et la page Dealabs