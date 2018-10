Bonsoir, Avec l'ami Ludens23/Iglou, nous allons faire un let's play commenté de Dark Souls III ce soir. Nous serons sur Ps4 Pro L'occasion de revenir sur le développement du jeu, ses qualités, ses défauts, l'histoire de la saga, et pleins de petites anecdotes en tout genre! Départ aux alentours de 21h! N'hésitez pas à venir jeter un coup d’œil et à participer! A tout à l'heure!

Like

Who likes this ?

posted the 10/18/2018 at 05:57 PM by obi69