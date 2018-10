Voilà la deuxième série de photos sur Forza Horizon 4 , vu que la première vous a bien plu !Cette fois-ci c'est l'hiverRégalez vous !J’enchaîne avec le printemps pour la 3èmeVoilàNotez les détails sur la photo de la roue , on vois écrit Porsche sur la plaquette de frein ! Et la neige poser un peu partout sur certaines photos rapprochées ! Le soucis du détail !Vous préférer les photos avec des effets de vitesses et floue artistique , ou des photos sans aucuns effets ?