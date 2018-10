Salut les pinces, aujourd'hui vous pourrez récupérer donc zombie army trilogy pour zéro euro. Pour rappel il s'agissait à la base de mods du jeu sniper elite développé par Rebelion (alien versus predator c'est eux) jouable en coop à 4 vous proposant de dezinguer l'armée de zombie de ce sacré adolf, et même de lui coller un petit headshoot !



Je possède le jeu sur ps4 depuis des années aime vraiment, me principe des ralentis sur certains shoot est vraiment agréable et l'ambiance bien gore !



Si vous ne connaissez pas voici les dix premières minutes de la version PS4.











[url=https://www.gamesessions.com/zz/Game/ZombieArmyTrilogy]Cliquez ici c'est le lien