Hello,



je vous propose une vidéo réalisé avec l'ami Twinsen (Aka Obi69 sur gamekyo) sur Final Fantasy XII : The Zodiac Age.



Deux heures de vidéo en deux parties, pour une sorte de rétrospective de l'oeuvre.



N'hésitez pas à faire des retours via les commentaires de Gamekyo, youtube ou le forum Gameforever.



(Problème de son avec mon micro dans la première vidéo, quasi absent de la seconde)













(Quelques inexactitude subsiste)