Voici une Information concernant le jeu Darksiders III :Le jeu Darksiders 3 de Gunfire Games sortira finalement le mois prochain, après une lutte de plusieurs années pour publier une suite après la faillite de THQ en 2013. Selon Reinhard Pollice, directeur du développement commercial et des produits chez THQ Nordic, la durée de vie est toujours une question délicate car elle dépend de nombreux facteurs. En moyenne, il estime que'il faudra environ 15 heures ou plus pour finir le jeu, ce qui est similaire aux premiers Darksiders. Il ajoute que le jeu supportera également le HDR. Pour rappel, le jeu Darksiders III sortira sur PC, Ps4 et Xbox One le 27 novembre prochain...Source : https://gamingbolt.com/darksiders-3-average-playtime-is-over-15-hours-hdr-support-confirmed