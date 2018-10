C'est IGN qui tire la sonnette d'alarme concernant les ventes de Shadow of the Tomb Raider.Selon leurs informations, le dernier épisode de la franchise, qui signait également la fin de l'actuelle trilogie, réaliserait des ventes en dessous des attentes de Square Enix.Voici un extrait de l'article d'IGN :Pour deux de nos contacts proches du dossier, et qui désirent rester anonymes, ces ventes seraient « préoccupantes », voire même « franchement catastrophiques. »En témoigne d'ailleurs le classement des ventes du mois de septembre au Royaume-Uni où Shadow of the Tomb Raider prend la troisième place, derrière FIFA 19 à la première place dont on sait pourtant qu'il a vu ses ventes baisser de 25 % sur un an.Rise of the Tomb Raider, le second épisode, s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde, mais en bénéficiant d'abord d'une exclusivité temporaire sur Xbox One, avant de sortir sur PC quelques semaines plus tard, puis sur PS4 un an après.Pour finir, même le film n'a pas marché très très fort, pire c'est même le marché chinois (qui représente désormais des millions de dollars au box-office) qui a sauvé le film, qui cependant a réalisé un meilleur score que le second film Tomb Raider (le berceau de la vie).Un avenir incertains donc pour Lara...