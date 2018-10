La version US de SoulCalibur V Collector's Edition se dévoile avec un unboxing.La version US contient, l'artbook, le steelbook et la soundtrack en plus alors que nous autres Européen, devons nous contenter de la statuette, le Season Pass et le jeu.Le collector est au prix de 150€, une version Silver est aussi disponible sur la boutique Namco-Bandai.