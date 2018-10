Salut à tous ! Je recherche un ou plusieurs joueur motivé pour faire les secrets du mode zombie de Black ops 4. J'ai fait le petit secret de Classified, et je suis actuellement en train de faire celui de IX. Voilà ^^ Si jamais, voici mon gamertag : LazzaRoxX Bonne soirée à tous !

posted the 10/17/2018 at 08:17 PM by lazzaroxx