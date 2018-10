Voici une Information concernant le jeu Xenoblade Chronicles X :USGamer a récemment eu l'occasion d'interviewer le président de Monolith Soft, Tetsuya Takahashi. L'un des sujets abordés était le jeu Xenoblade Chronicles X, précédemment sorti sur Wii U. De nombreux joueurs espèrent voir le jeu transféré sur Nintendo Switch un jour, et même Tetsuya Takahashi a exprimé son intérêt à le faire par le passé. Malheureusement, bien que Tetsuya Takahashi veuille jouer au jeu sur Nintendo Switch comme tout le monde, il a ajouté qu’il serait trop difficile de le recréer sur la console. Il est donc peu probable que cela se produise pour le moment, malheureusement...Source : https://nintendosoup.com/monolith-soft-xenoblade-chronicles-x-is-too-hard-to-recreate-for-nintendo-switch/

