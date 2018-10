En rumeur, toujours pas officialiser mais pourtant c'est via un tweet et le site officiel de Nintendo UK, que la N64Mini fait sont apparition !

et pour la liste des jeux : https://www.nintendo.co.uk/Support/Nintendo-64/Nintendo-64-manual-and-additional-documents/Nintendo-64-games-manuals/Nintendo-64-games-manuals-990819.html Nintendo 64 1080° SnowboardingNintendo 64 Bomberman™ 64Nintendo 64 Donkey Kong 64Nintendo 64 Excitebike 64Nintendo 64 F-Zero XNintendo 64 Kirby 64: The Crystal ShardsNintendo 64 Mario GolfNintendo 64 Mario Kart 64Nintendo 64 Mario Party 2Nintendo 64 Mario TennisNintendo 64 Paper MarioNintendo 64 Pokémon SnapNintendo 64 Sin and PunishmentNintendo 64 Star Fox 64Nintendo 64 Super Mario 64Nintendo 64 The Legend of Zelda: Majora's MaskNintendo 64 The Legend of Zelda: Ocarina of TimeNintendo 64 Wave Race 64Nintendo 64 Yoshi's Story.