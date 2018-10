Sachant que son titre pèsera environ 90 Go sur PS4 & Xbox One, Rockstar a pensé aux petites connexions voxiennes ou spawniniennes et a prévu son pré-téléchargement pour ce vendredi 19 octobre. Pour info, si vous avez la malchance d'avoir un débit digne du temps d'AOL, cela devrait prendre environ 300 heures, soit 3 semaines de travail pour un employé de la boîte américaine.

Spawnini : "Et ça dure, et ça dure..."