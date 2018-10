Sorti hier sur PS4, One et Switch, Starlink : Battle for Atlas, s'en tire plutôt pas trop mal au niveau des notes qui pour l'instant sont bonnes :Je suis curieux de voir les notes de la presse française à son sujet.Sur youtube on peut déjà voir des youtubeurs y jouer mais vous remarquerez que c'est la version Switch qui est privilégié puis que cette version inclus Fox McCloud et son équipe. Pour ce qui serait curieux de faire un comparatif avec la version PS4 voilà une petite vidéo proposé par la chaîne