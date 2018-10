PC Engine

Parasol Stars : The Story of Bubble Bobble 3 est un jeu PC Engine développé par Taito sorti le 15 février 1991.



Contrairement à une idée reçue, ce jeu n’est pas sorti sur borne d’arcade, il est directement arrivé sur PC Engine et il a ensuite été adapté sur différentes machines comme la NES, le Game Boy, l’Atari ST et bien entendu l’incroyable et fabuleux Amiga.



La particularité de ces adaptations sur Amiga et Atari ST c’est que le jeu est sous-titré The Story of Rainbow Island 2. Cela s’explique en grande partie parce que Rainbow Island , premier du nom a été un très grand succès en Europe sur les micro-ordinateurs de l'époque et que son éditeur, Ocean, souhaitait capitaliser sur cette réussite.



A travers cette vidéo je reviens sur son adaptation sur Amiga et je m'arrête également sur une croustillante anecdote relative à l'adaptation Commodore 64...