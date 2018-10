Sans se cacher d'avoir recouru au crunch, Rockstar Games semble avoir préparé un open world des plus ambitieux, et nous l'avons vu en termes de présentation ou encore de narration. Et sans surprise, le studio a également mis les bouchées doubles quant à la bande originale de son prochain titre.



Toujours dans le récent et copieux entretien avec la rédaction de Vulture, le directeur musical Ivan Pavlovich a déclaré que le jeu d'action et d'aventure comportera 192 compositions interactives pour les missions, bien davantage que dans Grand Theft Auto V. Changeant selon le contexte et nos propres actions à l'instar des anciennes productions Rockstar, elles seront aussi variées que le monde ouvert, et toujours signées Woody Jackson (Red Dead Redemption, Grand Theft Auto V).