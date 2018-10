Voici une Information concernant entre autres le jeu Assassin’s Creed Odyssey :Famitsu a testé les jeux suivants :- Astro Bot : Rescue Mission (PsVR) – 9/9/9/10 [37/40]- Assassin’s Creed Odyssey (Ps4, Xbox One, Nintendo Switch) – 9/9/9/9 [36/40]- Forza Horizon 4 (Xbox One) – 9/9/9/8 [35/40]- LEGO DC Super-Villains (Ps4, Nintendo Switch) – 8/8/8/8 [32/40]- Madorica Real Estate (Nintendo Switch) – 8/8/8/8 [32/40]- Reigns : Kings & Queens (Nintendo Switch) – 8/7/9/8 [32/40]- Cendrillon palikA (Nintendo Switch) – 8/8/8/7 [31/40]- Beyblade Burst : Battle Zero (Nintendo Switch) – 8/8/7/7 [30/40]- The Gardens Between (PS4, Nintendo Switch) – 8/7/8/7 [30/40]Le jeu obtient une trés bonne note, suivi de très près du jeu Forza Horizon 4...Source : https://gematsu.com/2018/10/famitsu-review-scores-issue-1559