Et un Portage de + pour la Switch : Dynasty Warrior 8 Xtreme Legends Complete Édition DX ( Quelqu'un a un Doliprane ?) sortiras le 27 Décembre 2018 au Japon en Physique et en Dema ! ...... Et pour les USA et l' Europe on verra plus tard .



http://www.jeuxvideo.com/news/939873/dynasty-warriors-8-va-debarquer-ses-troupes-sur-nintendo-switch.htm



Ouais bof , je vais plutôt jouer à Hyrule Warriors moi .