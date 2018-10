Voici une Information concernant le jeu Soulcalibur VI :L'embargo venant de prendre fin à 9 heures, voici premières notes :- Heavy.com : 95/100- Dualshockers : 95/100- AttackoftheFanboy : 90/100- CulturedVultures : 90/100- Digitally Downloaded : 90/100- MMOGames : 90/100- Game Revolution : 90/100- IGN : 89/100- EveryEye.it : 88/100- IGN Italy : 87/100- Destructoid : 85/100- God is a Geek : 85/100- Xbox Achievements : 85/100- Gaming Nexus : 85/100- PlayFront : 85/100- Cerealkillerz : 82/100- Dailystar.co.uk : 80/100- GameReactor : 80/100- Gamestop : 80/100- Gamepur : 70/100Et le test de Gameblog :Et pour finir, sa sa Moyenne Metacritic actuelle :Petite parenthèse avec le roster complet :Le jeu Soulcalibur VI aura un total de 49 trophées : 1 Platinum, 2 Or, 10 Argent, 36 Bronze pour un total de 1200 points. Voici la liste complète :Pour voir la liste complère, il suffit de cliquer ici : https://www.powerpyx.com/soulcalibur-vi-trophy-list-revealed/ Pour rappel, le jeu sortira ce vendredi...Source : https://opencritic.com/game/6694/soulcalibur-vi

Who likes this ?

posted the 10/17/2018 at 07:09 AM by link49