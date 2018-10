Avec la récentes annulation de l'édition 2019 du Playstation Experience, je me demandais si il serait possible que les gros jeux médiatisés de Sony tels que The last Of us part 2, Ghost of tsushima, et Death Stranding puisse faire des apparitions durant le show. Par le biais d'un trailer de gameplay ou image de synthèse.

Qu'en pensez vous?