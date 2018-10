VaatiVidya un des plus gros youtubeur des jeux From à sorti une vidéo aujourd'hui dans laquelle il raconte l'histoire d'Artorias (allez la voir si vous avez le temps parce qu'elle est terrible comme d'habitude) et c'est un mec d'une autre chaine youtube, TheParryGod qui lui a fait les visuelsEt bref les visuels de la vidéo étaient incroyable donc j'ai été sur la chaîne et je suis tombé sur ce bijouEn regardant la vidéo on a l'impression de regarder les concept arts / art works du jeu c'est ouf. Bon c'est un peu retouché par ci par là mais ça permet de mettre encore mieux en valeur les ambiances et les environnements, tandis que toi quand tu joues bah t'es tellement focus pour ne pas te faire pourrir que t'oublies d'ouvrir les yeux pour te rendre compte du travail.Quel jeu!!! J'espère une vidéo du même genre pour Bloodborne