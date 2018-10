Voici des Informations concernant le jeu Red Dead Redemption 2 :On commence par quelques détails :- La carte est embuée et s'ouvrira au fur et à mesure de votre exploration.- Vous pouvez porter des chapeaux de carcasses d'animaux.- Arthur peut nager.- Vous pouvez supprimer le HUD et la mini-carte.Dont :- Les chevaux défèquent dynamiquement.Pour rester dans le registre assez classe. Pour rappel, le jeu sortira le 26 octobre prochain, sur Ps4 et Xbox One…Source : https://twitter.com/RedDeadBase/status/1052227736792588289