Les 20 Ans à venir , et c' est Masuda qui le dit :https://www.resetera.com/threads/masuda-wants-pokemon-lets-go-to-serve-as-the-base-for-the-next-20-years-of-pokemon.75144/http://m.jeuxvideo.com/forums/42-36-57874393-1-0-1-0-masuda-veut-que-let-s-go-serve-de-base-aux-jeux-pokemon-des-20-prochaines-annees.htmBon ben ...... “ voix triste “ La Licence est Foutue ! On aura plus jamais de jeu ambitieux !Edit : Masuda a parlé d' Entrée de Gamme pour les initiés a Pokémon , un jeu de démarrage quoi .Mais je reste quand même inquiet pour la suite , j' ai peur que le Pokémon 2019 devienne plus Casual si Let's Go P/E se vend en masse .