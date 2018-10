Annoncé en grande pompe lors de la conférence d'ouverture de la Gamescom 2018, Man of Medan nouveau jeu de Suppermassive Games, et premier jeu faisans partie de "The Dark Pictures Anthology" en partenaria avec Bandai Namco c'était fait relativement discret jusque là.Dans le cadre d'une récente interview pour Wccftech, Supermassive Games a estimé la durée de vie de son prochain jeu d'aventure horrifique; le directeur créatif Tom Heaton leurs a indiqué que, même si ce chiffre variera d'une personne à l'autre.