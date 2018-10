Voici une Rumeur autour du jeu Cyberpunk 2077 :Il y a un mois environ, le twitter officiel du jeu Cyberpunk 2077 a retweeté un tweet de Lady Gaga datant du 07 novembre 2012 :Il est possible que Lady Gaga compose une partie de la bande originale du jeu, ou simplement quelques pistes. Reste à voir si cela se confirme plus tard ou pas. Pour rappel, le jeu n'a pas de date de sortie officielle, et devrait sortir l'année prochaine...Source : https://www.vgr.com/cyberpunk-2077-retweet-lady-gaga/