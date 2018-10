Bonjour à tous!Chère communauté de Gamekyo, j'ai encore besoin de toi !L'année dernière, je te sollicitais pour me venir en aide sur mon Mémoire de Recherche Appliquée sur le Gaming. Bon, ça s'est bien passé : 14 à l'écrit, 19 à l'oral, pépère.Mais maintenant j'ai besoin de toi pour mon tout dernier projet de fin d'étude : une création d'entreprise. Comme le thème a bien plus pour le mémoire, je le reprends pour ma création d'entreprise. Et j'embarque en même temps tout mon groupe dans l'aventure.Notre objectif ? Créer un Bar Gaming dans la ville de Bordeaux. Mais pour cela, on a besoin de votre avis, pour connaitre vos habitudes et surtout vos envies.Donc voilà, ce dernier projet permettra de valider notre Master et mettra fin à notre parcours scolaire. Pour étayer nos recherches, nous avons réalisé un questionnaire et je vous invite à y répondre. Ça prend environ 5 min et on a vraiment besoin de vos avis pour réussir. Telle Mimie Mathy : "On compte sur vous".Merci par avance