Xseeds vient de confirmer que ceux ayant achetés The Legend Of Heroes: Trails Of Cold Steel I et II sur PS3 ou Vita pourront récuperer leur sauvegarde sur la version PS4.On rappelle que ces deux portages auront le droit pour la première fois aux voix japonaises en occident et tournerons en 60fps et 4K (si vous possedez une Pro).Malheureusement les jeux seront toujours uniquement sous-titrés anglais.