Trailer du mode solo Récits de Guerre qui permettra au joueur de suivre les histoires de 4 combattants.D'autres récits seront ajoutés sur plusieurs mois.Norvège 1943, une jeune résistante luttera pour la libération de son pays et la survie de sa famille.Un criminel anglais spécialisé dans le sabotage s'engagera pour combattre en Afrique du Nord.: Un soldat sénégalais des troupes coloniales françaises combattra pour libérer la "patrie" qu’il n’avait jamais vu auparavant.(sera disponible peu après le lancement du jeu)Le III Reich est sur le point d’être vaincu, nous suivrons un équipage de char Tigre dans les derniers mois du conflit.Battlefield V débarquera le 20 novembre sur PC, Playstation 4 et Xbox One.