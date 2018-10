Voici une Information concernant le jeu Days Gone :Lors du Brasil Game Show 2018, le jeu a été élu meuilleur jeu Ps4. Uen récompense de plus a donc été obtenue par cete exclusivité Ps4. Pour rappel, le jeu sortira le 22 février 2019...Source : https://www.resetera.com/threads/days-gone-awarded-best-ps4-game-bgs-2018-by-ign-brazil.74844/

posted the 10/16/2018 at 01:32 PM by link49